VIDEO – Roma-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Fiorentina, posticipo della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



PIÙ ESPULSI CHE GOL – Roma-Fiorentina 1-1 nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Pur chiudendo in nove contro undici la Roma muove la classifica ed evita il sorpasso del Bologna al quarto posto. Per i giallorossi sembra iniziare bene la partita, quando al 5′ un cross da destra di Paulo Dybala pesca Romelu Lukaku per il colpo di testa dell’1-0. Ma lo stesso Dybala a metà primo tempo accusa un infortunio muscolare e deve uscire. Entra Sardar Azmoun, che però si fa male a sua volta e lascia il campo al 62′. Appena entrato il suo sostituto la Roma resta in dieci, per il secondo giallo a Nicola Zalewski al 64′. Passano due minuti e la Fiorentina pareggia, con cross di Christian Kouamé e colpo di testa di Lucas Martinez Quarta. I viola, che poco prima dell’1-1 aveva colpito una traversa con Giacomo Bonaventura, potrebbero anche vincerla con Martinez Quarta ma si supera Rui Patricio. All’87’ fallaccio di Lukaku su Kouamé e rosso diretto, la Roma finisce in nove contro undici ma regge. Dopo il fischio finale espulso anche Nikola Milenkovic dalla panchina, José Mourinho va in silenzio stampa.

Video con gli highlights di Roma-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.