VIDEO – Roma-Empoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Empoli, match della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



LA GRANDE SORPRESA – Roma-Empoli 1-2 nella seconda giornata di Serie A. La serata dell’uomo più atteso si conclude con uno psicodramma. La Roma non festeggia il dietrofront di Paulo Dybala: è l’Empoli a vincere all’Olimpico. Toscani molto pericolosi in avvio, con Emmanuel Gyasi che da due passi nell’area piccola non riesce a deviare in rete. Ma è ancor più clamoroso il gol che si divora Lorenzo Colombo al 19′, quando su tiro di Jacopo Fazzini respinto da Mile Svilar deve solo spingere in rete e invece di testa centra la traversa. Il primo riscatto in casa Empoli arriva però al 45′: cross di Giuseppe Pezzella, Colombo fa sponda e proprio Gyasi (dalla stessa posizione precedente) stavolta mette dentro. A inizio ripresa gran sinistro di Lorenzo Pellegrini sulla traversa, il rimpallo lo raccoglie Gianluca Mancini e la sua conclusione finisce sul palo, con Devis Vasquez bravo a inchiodare il pallone evitando un terzo tentativo. Roberto D’Aversa (squalificato) al 58′ inserisce Sebastiano Esposito e il prestito Inter al primo pallone si procura un rigore, per fallo sciocco di Leandro Paredes. Dal dischetto va Colombo col sinistro e anche lui si riscatta, botta potente e 0-2 al 61′. Un altro subentrato, Eldor Shomurodov, riapre la partita all’80’ di testa su cross dell’ex Tommaso Baldanzi da destra. Subito dopo Vasquez nega il 2-2 all’uzbeko, scatenato. Nel quarto dei sei minuti di recupero proprio Dybala potrebbe segnare: sinistro sul palo, il terzo. E Shomurodov, sulla ribattuta, non riesce a ribadire in rete: parata.

ROMA-EMPOLI 1-2 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Roma-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.