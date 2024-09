VIDEO – Parma-Udinese 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Udinese, posticipo della quarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con gli highlights della partita giocata al Stadio Ennio Tardini.

CHE RIMONTA – Nella quarta giornata di Serie A 2024-2025, l’Udinese ha conquistato una straordinaria vittoria in trasferta contro il Parma, ribaltando il risultato da 2-0 a 3-2. Una gara intensa e ricca di colpi di scena, che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio, ma cadere sotto i colpi dell’Udinese nel secondo tempo. Il match parte subito in discesa per i gialloblù, che sbloccano il risultato dopo soli 2 minuti con un gol di Enrico Delprato. Il terzino, al suo primo gol in Serie A, è bravo a sfruttare una disattenzione della difesa friulana e insaccare alle spalle del portiere Gasparini. L’Udinese cerca di reagire, alzando il pressing e rendendosi pericolosa, ma è ancora il Parma a trovare la via del gol. Al 43′, Bonny raddoppia, concludendo un’azione corale che porta i padroni di casa sul 2-0, un risultato che sembra indirizzare la partita​. La ripresa cambia totalmente il copione. Al 49′, Lorenzo Lucca accorcia le distanze per l’Udinese, segnando di testa su un preciso cross di Kamara. Questo gol dà fiducia ai friulani, che continuano a spingere in cerca del pareggio. Al 67′, Florian Thauvin riesce a portare il risultato sul 2-2, sfruttando un’incertezza difensiva del Parma e concludendo di potenza. L’episodio chiave arriva subito dopo: Keita, entrato al 55′, si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando il Parma in inferiorità numerica. Con un uomo in più, l’Udinese prende il controllo del match e al 77′ trova il gol del definitivo 3-2 ancora con Thauvin, che sigla la sua doppietta personale e regala i tre punti alla squadra di Runjaic.

PARMA-UDINESE 2-3 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Parma-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.