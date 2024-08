VIDEO – Parma-Milan 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Milan, anticipo della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



LA PRIMA SCONFITTA – Parma-Milan 2-1 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Dopo il 2-2 al 95′ col Torino, il Milan ora perde. Lo fa – malamente – contro il Parma che mette a nudo le difficoltà difensive di Paulo Fonseca. Neanche due minuti e i padroni di casa sono in vantaggio, imbucata sulla sinistra e corsa di Emanuele Valeri per il cross basso su cui Dennis Man trasforma a centro area col mancino. Attesa per il check sul fuorigioco, ma la posizione è regolare. In chiusura di primo tempo il Milan rischia tantissimo, lasciando varchi enormi per il contropiede avversario. Ma né Simon Sohm (parata di Mike Maignan) né Valentin Mihaila e lo stesso Man (sulla stessa azione) riescono a raddoppiare. All’ora di gioco gran destro a giro di Man, scatenato, palla di un soffio a lato alla sinistra di Maignan. Dal possibile 2-0 del Parma sfiorato più volte si passa al pari rossonero al 66′, con la classica giocata a sinistra di Rafael Leao e tocco al centro dove Christian Pulisic deve solo spingere in rete da due passi. Ma Fabio Pecchia, nel giorno del suo compleanno, azzecca la doppia mossa dalla panchina. È Matteo Cancellieri, che al 77′ raccoglie un assist di Pontus Almqvist sulla destra e incrocia il gol del 2-1. Gol segnato da due subentrati nel corso della ripresa, mentre Emerson Royal è inguardabile sulla fascia e lascia l’ennesima prateria.

PARMA-MILAN 2-1 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Parma-Milan dal canale ufficiale YouTube del Milan.