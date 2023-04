VIDEO – Napoli-Verona 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Napoli-Verona, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IN FLESSIONE – Napoli-Verona 0-0 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Il Napoli si è fermato proprio nel momento decisivo della stagione. E se il risultato non dovrebbe creare grossi problemi in campionato i grattacapi per Luciano Spalletti sono in vista della Champions League, dove martedì dovrà per forza battere il Milan. Un fuorigioco attivo di Mathias Olivera salva al 20′ il Verona e Adolfo Gaich, che altrimenti avrebbe fatto un autogol piuttosto goffo. Nella ripresa rientra Victor Osimhen, dopo l’infortunio al rientro dagli impegni della nazionale venti giorni fa. In una partita molto brutta è proprio il nigeriano a provare a metterla dalla parte del Napoli, ma all’82’ il suo destro potentissimo si stampa sulla traversa dopo un rimpallo al limite dell’area. Entra anche Khvicha Kvaratskhelia, che al 90′ perde palla portando al contropiede in solitaria di Cyril Ngonge, incredibilmente impreciso solo davanti al portiere (a lato). Per il Verona è un punto che avvicina (ma non tantissimo) il quartultimo posto: -3 dallo Spezia.

Video con gli highlights di Napoli-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.