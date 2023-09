VIDEO – Napoli-Udinese 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Udinese, match della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IL RILANCIO – Napoli-Udinese 4-1 nella sesta giornata di Serie A. Dopo una settimana di polemiche e situazioni grottesche il Napoli torna a volare. Un quarto d’ora e un contrasto tra Festy Ebosele e Khvicha Kvaratskhelia è ignorato dall’arbitro, ma il VAR lo chiama al monitor per dare rigore. Dopo due errori su due dal dischetto cambia di nuovo il rigorista: va Piotr Zielinski, che segna al 19′. Venti minuti più tardi filtrante a liberare Victor Osimhen sul centro-sinistra e facile piazzato per il raddoppio. Segna il giocatore più atteso, superate (forse) le vicende della giornata di martedì. Kvaratskhelia nella ripresa prende due pali con splendide conclusioni, poi sull’ennesimo errore dell’inguardabile difesa dell’Udinese al 74′ salta Marco Silvestri con un tocco sotto e segna a porta vuota. Non andava a referto da marzo. Il gol più bello è però di Lazar Samardzic, splendido slalom e uno-due con Isaac Success per accorciare all’80’. Serve però a poco, perché un minuto dopo Kvaratskhelia va via a sinistra e crossa per il colpo di testa di Giovanni Simeone: poker Napoli.

Video con gli highlights di Napoli-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.