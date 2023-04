VIDEO – Napoli-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Salernitana, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



NON È QUI LA FESTA – Napoli-Salernitana 1-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. Doveva essere il pomeriggio della festa del Napoli, dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter, invece scudetto rimandato. Contro la Salernitana vince la tensione, anche se a metà primo tempo Guillermo Ochoa si esibisce in una bella parata su colpo di testa di Victor Osimhen. A inizio ripresa prova a mettersi in proprio Khvicha Kvaratskhelia, ma il suo destro a giro è alto di poco. Al 62′ l’esplosione del Maradona: angolo di Giacomo Raspadori e colpo di testa vincente di Mathias Olivera. Segna il più insospettabile, secondo gol col Napoli che sembrerebbe quello del titolo. Gli azzurri provano anche a consolidare il vantaggio, ma Kvaratskhelia va solo vicinissimo al raddoppio. E a sette minuti dalla fine succede l’intoppo: Boulaye Dia va via a destra con un tunnel a Osimhen, rientra e con un siluro supera Alex Meret. Il Napoli si riversa in attacco nel tentativo di tornare avanti, ma Ochoa nega il 2-1 a Kvaratskhelia. E per lo scudetto se ne riparlerà non prima di mercoledì.

Video con gli highlights di Napoli-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.