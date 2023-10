VIDEO – Napoli-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Milan, posticipo della decima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SCAPPATI E RIPRESI – Napoli-Milan 2-2 nel posticipo della decima giornata di Serie A. Il Milan si illude di tenere il passo di Inter e Juventus, ma alla fine si incarta facendosi riprendere. Brutto primo tempo del Napoli, colpito al 22′ da un cross di Christian Pulisic per il colpo di testa di Olivier Giroud sul quale Alex Meret non fa bella figura. Subito dopo potrebbe raddoppiare Matteo Politano, ma il suo tap-in sul secondo palo su cross da sinistra incredibilmente finisce a lato. Dal possibile 1-1 si passa allo 0-2, ancora traversone da destra e Giroud di testa fa doppietta. Il Milan potrebbe dilagare, ma al 41′ Tijjani Reijnders manda alto da ottima posizione a centro area. La sveglia la suona Matteo Politano al 50′, doppio dribbling a saltare Marco Pellegrino e Theo Hernandez prima del sinistro sotto la traversa dell’1-2. L’inerzia cambia e il Napoli si rimette in campo, pareggiando al 63′: punizione potente di Giacomo Raspadori e barriera (posizionta malissimo) bucata. È il primo gol direttamente su calcio di punizione in questa Serie A. Pur in dieci per il doppio giallo a Natan, con una chance mancata al 91′ da Davide Calabria, il Napoli potrebbe vincerla a recupero scaduto: Mike Maignan (non perfetto ieri sera) mura Khvicha Kvaratskhelia. E finisce 2-2.

Video con gli highlights di Napoli-Milan dal canale ufficiale YouTube del Napoli.