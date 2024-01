VIDEO – Napoli-Inter 0-1, Supercoppa Italiana: gol e highlights della partita

Napoli-Inter, match della finale di Supercoppa Italiana 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita.

91′ DI GLORIA – Napoli-Inter 0-1 nella finale di Supercoppa Italiana. Per la terza volta consecutiva l’Inter alza la Supercoppa! Lo fa battendo il Napoli di Walter Mazzarri, che a nemmeno nove mesi dalla vittoria della Serie A ha già una stagione da campione in carica da dimenticare. Prima occasione di un primo tempo non spettacolare al quarto d’ora, con un sinistro di Federico Dimarco largo. A Lautaro Martinez al 38′ viene annullato un gol, per un precedente fuorigioco (evidente) di Marcus Thuram. Il Napoli, molto deludente, si fa notare solo a inizio ripresa con un destro a giro di Khvicha Kvaratskhelia respinto da Yann Sommer. E resta in dieci all’ora di gioco, per un pestone di Giovanni Simeone (ammonito poco prima) a Francesco Acerbi che gli vale l’inevitabile secondo giallo. In superiorità numerica l’Inter prova a evitare i rigori, ma manca l’ultima stoccata. Ci prova due volte Thuram, una il subentrato Marko Arnautovic, un’altra mischia con Davide Frattesi: la palla sembra proprio non voler entrare. Finché al 91′ Alexis Sanchez ha un’intuizione e libera a destra Benjamin Pavard, sul cui cross basso Lautaro Martinez gira in rete un rigore in movimento. È festa grande con la Curva Nord: l’Inter è ancora campione.

