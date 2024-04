VIDEO – Napoli-Frosinone 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Frosinone, anticipo mattutino della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



ANCORA MALE – Napoli-Frosinone 2-2 nell’anticipo mattutino della trentaduesima giornata di Serie A. Il Napoli si conferma in una stagione nerissima e ottiene l’ennesimo passo falso da dimenticare. Questo nonostante passi al 16′, con dribbling e rientro di Matteo Politano per lo splendido sinistro a giro. Un altro gol splendido, dopo quello di domenica scorsa contro il Monza. Poco dopo Victor Osimhen lanciato in campo aperto, incredibilmente non becca la porta. Il Frosinone ha la chance per il pari alla mezz’ora, fallo di Amir Rrahmani su Walid Cheddira e rigore che però Alex Meret blocca a Matias Soulé. Il portiere del Napoli rovina tutto al 50′, su un folle rinvio addosso a Soulé che regala l’assist a Cheddira per l’1-1. Al 63′ gli azzurri tornano in vantaggio, su corner respinto calcia Khvicha Kvaratskhelia e Osimhen corregge in rete nell’area piccola. In tanti pensano che sia fuorigioco, invece la posizione è regolare e di molto. Il Frosinone riesce comunque a trovare il 2-2, al 73′ cross da destra e Cheddira di testa fa doppietta con la difesa di casa immobile. Nel recupero (98′) espulso Mario Rui per doppia ammonizione.

NAPOLI-FROSINONE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.