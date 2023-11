VIDEO – Napoli-Empoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Empoli, anticipo mattutino della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SPROFONDO DEFINITIVO – Napoli-Empoli 0-1 nell’anticipo mattutino della dodicesima giornata di Serie A. L’ennesimo tonfo del Napoli al Maradona, dove non vince da oltre un mese e mezzo, costerà ormai senza ombra di dubbio la panchina a Rudi Garcia. Lo show di Etrit Berisha comincia al 12′, quando nega il gol a un sinistro a giro di Matteo Politano. Dall’angolo seguente il portiere dell’Empoli si ripete, con un miracolo su colpo di testa di André Frank Zambo Anguissa. A metà primo tempo sfiora il vantaggio Matteo Cancellieri, palla fuori di poco così come una successiva girata di Filippo Ranocchia. Secondo tempo tutt’altro che entusiasmante, ma Berisha è di nuovo attento su Jesper Lindstrom a un quarto d’ora dalla fine. Poi replica al 79′ e all’89’ su Khvicha Kvaratskhelia, subentrato nella ripresa, la seconda con un prodigio di piede. Dal possibile 1-0 sfiorato più volte dal Napoli si passa allo 0-1 al 91′, con Tyronne Ebuehi che pesca Viktor Kovalenko per il gran destro a effetto imparabile per Pierluigi Gollini. L’Empoli esce per la prima volta dalla zona retrocessione, ma a far notizia sono i fischi del Maradona.

Video con gli highlights di Napoli-Empoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.