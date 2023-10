VIDEO – Monza-Salernitana 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Salernitana, anticipo mattutino dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



RISULTATO CACCIA ALLENATORE – Monza-Salernitana 3-0 nell’anticipo mattutino dell’ottava giornata di Serie A. La Salernitana perde ancora male e probabilmente a ore arriverà l’esonero di Paulo Sousa. Il Monza ci mette otto minuti e dieci secondi per sbloccarla, Andrea Colpani va via molto facilmente in dribbling e incrocia rasoterra alla destra di Guillermo Ochoa. Passano dieci minuti e l’incursione la fa Roberto Gagliardini, una volta in area è fermato ma subentra Samuele Vignato per raddoppiare. Poco dopo il giovane classe 2004 ha la palla della doppietta, ma Ochoa lo mura. Incredibile come potrebbe tornare in partita la Salernitana: Boulaye Dia entra in area da sinistra, tiro parato da Michele Di Gregorio e rimpallo casuale su Dia a terra che manda il pallone fortuitamente sulla traversa, con rimbalzo sulla linea. I campani le provano tutte, ma Di Gregorio è super e ferma anche Antonio Candreva. Finché all’80’ Lorenzo Pirola (un ex) respinge di mano un tiro di Warren Bondo e causa un rigore. Che Matteo Pessina trasforma mettendo la parola fine sulla traversa e quasi certamente anche sull’espeirenza di Sousa.

