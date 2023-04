VIDEO – Monza-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Lazio, match della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



L’ALLUNGO – Monza-Lazio 0-2 nella ventottesima giornata di Serie A. La Lazio si porta a cinque punti in più rispetto all’Inter e accorcia sul Napoli capolista. Pedro fa le prove generali del gol al 12′, con un sinistro alto di poco. Un minuto dopo, su cross di Mattia Zaccagni che era pure scivolato, sfrutta una dormita della difesa del Monza e col mancino fa 0-1. I biancorossi sfiorano il pari al 18′, con colpo di testa di Stefano Sensi sul palo su cross di Patrick Ciurria. Ivan Provedel invece nega l’1-1 a una deviazione aerea di Andrea Petagna, alzandola sopra la traversa. Nella ripresa chiude i conti Sergej Milinkovic-Savic, con una splendida punizione al 56′ che scavalca la barriera e supera Michele Di Gregorio. Proprio al 90′ Christian Gytkjaer ha la chance per dimezzare lo svantaggio, ma su respinta corta di Provedel svirgola malamente sul fondo. E per la Lazio la quinta vittoria nelle ultime sei vale sempre più la candidatura Champions League.

Video con gli highlights di Monza-Lazio dal canale ufficiale YouTube del Monza.