VIDEO – Monza-Genoa 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Genoa, partita della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium di Monza.

BLITZ GRIFONE – Monza-Genoa 0-1 nella partita della seconda giornata di Serie A. È una partita a scacchi tra i campioni del mondo Alberto Gilardino e Alessandro Nesta in panchina. L’unica palla-gol prima del vantaggio è un siluro di Junior Messias che fa la barba al palo. Conta zero la rete annullata a Daniel Maldini per un precedente fuorigioco. Nel recupero, Andrea Pinamonti trova il primo gol col Genoa: minuto 52′, cross di Sabelli dalla destra e precisa incornata dell’ex attaccante del Sassuolo. La ripresa inizia col Monza all’attacco. Al 59’ bella azione personale di Petagna che si destreggia bene in area rossoblù e calcia, sfiorando l’angolino sul primo palo. E’ l’ultima giocata della partita dell’attaccante triestino, che lascia il posto a Djuric al 62’, quando entra anche Caprari per Maldini. La squadra di Nesta insiste e al 66’, su corner da sinistra, esce di poco il colpo di testa di Pablo Marí. Il Genoa si fa vedere per la prima volta nella ripresa al 73’, quando Thorsby calcia fuori col destro in girata da buona posizione. Il Monza non si scompone e riprende la caccia al pareggio, andandoci vicinissimo al 79’. Sul cross velenoso di Caprari da sinistra, la palla colpisce il palo e non entra per un soffio, a Gollini battuto. Vince 1-0 il Genoa, che capitalizza al meglio il gol nel recupero del primo tempo.

MONZA-GENOA 0-1 − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Monza-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Serie A.