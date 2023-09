VIDEO – Monza-Bologna 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Monza-Bologna, posticipo della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



TANTE POLEMICHE – Monza-Bologna 0-0 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Ancora uno 0-0 per il Bologna, ma rispetto a quello col Napoli stavolta ci sono tante recriminazioni in più. Il Monza farebbe gol al quarto d’ora con una deviazione di Dany Mota su cross di Andrea Colpani, ma c’è fuorigioco (minimo) e il VAR annulla. Replica rossoblù al 34′ con Riccardo Orsolini, movimento e conclusione col sinistro respinta da Michele Di Gregorio. L’episodio contestato arriva al 47′: cross di Charalampos Lykogiannis e colpo di testa vincente di Lewis Ferguson. Qui tutto regolare, ma l’arbitro Ivano Pezzuto (giornataccia) fischia un fallo precedente di Joshua Zirkzee su Luca Caldirola. Le immagini mostrano un intervento sul pallone, il VAR non interviene in maniera misteriosa e annulla un gol apparso regolare. Su un’altra decisione discussa dell’arbitro Pezzuto, per un fallo dato contro il Bologna, Alexis Saelemaekers reagisce applaudendo il direttore di gara: doppio cartellino giallo in pochi secondi, espulso.

Video con gli highlights di Monza-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.