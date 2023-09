VIDEO – Milan-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Verona, anticipo della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



TENTATIVO DI RILANCIO – Milan-Verona 1-0 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. A una settimana esatta dall’umiliazione subita nel derby contro l’Inter (5-1) il Milan ritrova la vittoria. All’8′ palla banalmente persa dal Verona a centrocampo in un tentativo di fraseggio troppo lento, Olivier Giroud innesca Rafael Leao che parte in progressione e non sbaglia davanti a Lorenzo Montipò. A sbagliare sono Isak Hien e Michael Folorunsho, con quest’ultimo che potrebbe riscattarsi al 20′ ma sul suo colpo di testa a botta sicura fa un prodigio Marco Sportiello. Il sostituto dell’infortunato Mike Maignan è impegnato anche al 56′ dal subentrato Federico Bonazzoli, ma stavolta la parata è più tranquilla. Christian Pulisic sfiora il raddoppio al 72′ su azione personale, sul suo sinistro è bravo Montipò a opporsi. Nel finale Yunus Musah si invola in contropiede sprecando solo davanti a Montipò, poi Noah Okafor non riesce a ribadire in rete. Ma il Milan non paga l’errore e porta a casa lo stesso la partita.

Video con gli highlights di Milan-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.