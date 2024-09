VIDEO – Milan-Venezia 4-0, Serie A: gli highlights della partita

Il Milan ottiene la sua prima vittoria stagionale in un match dominato in lungo e in largo contro il Venezia. 4-0 il punteggio finale, questi gli highlights della partita.

DOMINIO – Milan-Venezia si è subito indirizzata nel migliore dei modi per i milanesi, che hanno sbloccato il risultato dopo appena due minuti di gioco. È stato Theo Hernandez a portare in vantaggio i rossoneri con un inserimento fulmineo e un tiro preciso che non ha lasciato scampo al portiere del Venezia. Il Milan ha continuato a premere sull’acceleratore e, dopo soli 14 minuti dal primo gol, ha trovato il raddoppio con Fofana. Il match si è definitivamente chiuso tra il 25° e il 29° minuto, quando il Milan ha ottenuto due calci di rigore nel giro di pochi minuti. Il primo è stato trasformato con freddezza da Christian Pulisic, che non ha tremato dal dischetto e ha firmato il 3-0. Poco dopo, è stato Tammy Abraham a siglare il poker, anch’egli dagli undici metri.

FUTURO – Ora i rossoneri sono attesi dalla delicata sfida in Champions League contro il Liverpool, che si disputerà a San Siro, e poi dal derby contro l’Inter. Il tecnico Paulo Fonseca si giocherà una parte del suo futuro al Milan nei prossimi due impegni settimanali della sua squadra, con la vittoria ottenuta contro i veneti che potrebbe aiutarlo a guardare con maggiore consapevolezza a tali sfide.

MILAN-VENEZIA 4-0 – GLI HIGHLIGHTS