VIDEO – Milan-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Salernitana, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



STECCANO! – Milan-Salernitana 1-1 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo Inter, Atalanta, Lazio e Roma anche il Milan non riesce a vincere e non approfitta dei passi falsi delle rivali per un posto in Champions League. Dopo una rovesciata alta di Olivier Giroud meglio la Salernitana nel primo tempo, con due occasioni clamorose: sulla prima, complice un errore difensivo, Grigoris Kastanos ha la porta libera ma attende troppo per calciare e Rade Krunic lo ostacola, sulla seconda Boulaye Dia lanciato da un errore di Malick Thiaw è anticipato fuori area da un provvidenziale intervento di Mike Maignan. I granata non segnano e allora lo fa il Milan, nell’unico minuto di recupero del primo tempo di testa con Giroud da angolo. Difesa rossonera però piazzata malissimo al 61′, quando Domagoj Bradaric crossa da destra e Dia stavolta non può sbagliare nell’inserimento in scivolata. Dopo un rigore incredibilmente dato a Ismael Bennacer (va addosso a Bradaric e cade sul nulla, il VAR lo revoca) il Milan prova a vincerla nel finale. Si ferma però a un salvataggio sulla linea di Norbert Gyombér, su deviazione di Alessandro Florenzi.

Video con gli highlights di Milan-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.