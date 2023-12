VIDEO – Milan-Monza 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Monza, anticipo mattutino della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN SCIOLTEZZA – Milan-Monza 3-0 nell’anticipo mattutino della sedicesima giornata di Serie A. Contro un Monza arrendevole il Milan si rilancia in campionato a otto giorni dalla sconfitta nel recupero con l’Atalanta. Bastano due minuti e quaranta secondi a Tijjani Reijnders per andare in progressione centrale, entrare in area e segnare l’1-0. A metà primo tempo si fa male Tommaso Pobega, entra per mancanza di alternative il classe 2005 Jan-Carlo Simic. Per il difensore è l’esordio in Serie A e al 41′ lo bagna con un gol, sfruttando una giocata di Rafael Leao per mettere dentro nell’area piccola. Prima del riposo gran tiro di Christian Pulisic e traversa. Il Monza si sveglia solo dopo l’ora di gioco, con un sinistro di Andrea Colpani ben respinto da Mike Maignan. Al 76′ azione tutta di prima con Reijnders a pescare Olivier Giroud in area, tocco a servire Noah Okafor e 3-0. Poco dopo anche lo svizzero esce per infortunio.

Video con gli highlights di Milan-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.