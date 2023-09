VIDEO – Milan-Lazio 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Lazio, anticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



NON SCAPPANO – Milan-Lazio 2-0 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il Milan vince e si conferma in testa alla classifica, assieme all’Inter. Prima grande occasione al 13′ per la Lazio, con Felipe Anderson bravo ad andare via sulla sinistra calciando però sull’esterno della rete. A un minuto dall’intervallo provvidenziale Ivan Provedel sulla girata di Olivier Giroud, poi Tijjani Reijnders abbozza un colpo di tacco e manda sul palo. Il match si sblocca all’ora di gioco: Rafael Leao sulla sinistra mette in mezzo al dischetto del rigore e Christian Pulisic di sinistro fa 1-0. Nella Lazio entra Ciro Immobile, lasciato inizialmente in panchina, ma si fa notare solo perché allo scadere fa annullare il 2-1 a Pedro per fuorigioco attivo. Questo perché il Milan, nel frattempo, fa più o meno quello che vuole. Il raddoppio lo trova all’88’, ancora Rafael Leao va via a sinistra e dal fondo serve Noah Okafor per il secondo gol in tre giorni.

Video con gli highlights di Milan-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.