VIDEO – Milan-Inter, l’ultimo precedente: cinquina da 12-1!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Milan-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 20.45. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al settembre 2023, con una vittoria per 5-1 che porta la striscia degli ultimi cinque derby a un totale di 12-1.

PRECEDENTE – Inter e Milan si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 16 settembre 2023, è arrivata una storica vittoria per 5-1 per i nerazzurri. Una cinquina che ha portato il parziale aperto al momento a un 12-1 (dopo i tre gol in Supercoppa Italiana, quello del derby di ritorno dello scorso anno, i tre totali nelle due semifinali di Champions League e i cinque del derby di andata). Ad aprire nel primo tempo ci pensa Henrikh Mkhitaryan, gol dopo il quale segue il gioiello di Marcus Thuram per il 2-0. Nella ripresa Rafael Leao accorcia le distanze, ma è solo un’illusione: l’Inter dilaga e con la doppietta di Henrikh Mkhitaryan, il rigore di Hakan Calhanoglu e il sigillo nel recupero di Davide Frattesi chiude i giochi.

Milan-Inter, il video con gli highlights del precedente stagionale

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che fece subito intuire il dominio che avrebbe imposto l’Inter sul campionato, disfandosi di una delle rivali scudetto con grande facilità. Proprio quel Milan che ora è secondo in classifica e a cui resta soltanto come obiettivo l’impedire ai nerazzurri di festeggiare il ventesimo scudetto proprio con una vittoria su di loro. Uno scenario che i tifosi rossoneri temono e che, allo stesso tempo, scalda i tifosi nerazzurri. Non sarà, però, una partita facile, dal momento che il Milan deve riscattare una stagione al di sotto delle aspettative con anche l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi.

Qui sopra il video con l’ultimo precedente giocato – lo scorso settembre – tra Milan e Inter, dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.