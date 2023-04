VIDEO – Lecce-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Udinese, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



IL RILANCIO – Lecce-Udinese 1-0 nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Non vinceva dal 19 febbraio il Lecce (in casa addirittura dal 4 gennaio), poi ben sette sconfitte e un pareggio. Ritrova i tre punti battendo l’Udinese, per un successo che significa avvicinare la salvezza. Prima occasione al 9′, con punizione di Gabriel Strefezza dai venti metri che la barriera devia sopra la traversa rischiando non poco. A metà tempo deviazione di Lorenzo Colombo su cross dalla destra, palla a lato. I friulani, privi di Beto fermato dal colpo della strega, sfiorano lo 0-1 in chiusura di prima frazione con un gran tiro di Sandi Lovric sul quale Wladimiro Falcone fa un miracolo a mano aperta. Federico Di Francesco al 48′ si divora il vantaggio, colpendo di testa fra le braccia di Marco Silvestri. Ma al 58′ un fallo inutile di Destiny Udogie su Valentin Gendrey, che aveva già crossato, causa un rigore concesso al VAR. Calcia Strefezza al 62′, spiazza Marco Silvestri e porta avanti il Lecce. La palla buona per l’1-1 capita a Kingsley Ehizibue, ma sul suo tiro rasoterra è ancora provvidenziale Falcone. E dopo sette minuti di recupero il Lecce esulta.

Video con gli highlights di Lecce-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.