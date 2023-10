VIDEO – Lecce-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Torino, anticipo della decima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



IL RILANCIO FRA LE DIFFICOLTÀ – Lecce-Torino 0-1 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Dopo cinque partite senza vittorie, le ultime quattro senza nemmeno segnare gol, il Torino si riscatta. Lo fa in casa di una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione, il Lecce che subisce una battuta d’arresto per certi versi imprevista. Alla mezz’ora Vanja Milinkovic-Savic rimedia a un suo rinvio sbagliato, salvando di piede su Lameck Banda. Il portiere ospite si ripete poco dopo, su conclusione di Nikola Krstovic. Tante occasioni per il Lecce (al 40′ ancora Milinkovic-Savic su Pontus Almqvist) ma al 41′ a sorpresa passa il Torino, con cross basso di Samuele Ricci per la deviazione vincente di Alessandro Buongiorno. Il difensore torna con gol dopo un mese di stop per infortunio. Nella ripresa i giallorossi non riescono a trovare il guizzo vincente per riprendere il pareggio, così come era successo lunedì scorso a Udine nel finale. Anzi, all’89’ è Valentino Lazaro a sfiorare il raddoppio con un destro a lato. Nel recupero espulso Ivan Juric per proteste.

Video con gli highlights di Lecce-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.