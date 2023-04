VIDEO – Lecce-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Napoli, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



CORSA RIPRESA – Lecce-Napoli 1-2 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Il Napoli riscatta subito la sconfitta di domenica col Milan ed è a quattro vittorie dal titolo. Eppure la prima occasione è del Lecce con Youssef Maleh, con una girata che Alex Meret alza sopra la traversa. Al 18′ punizione respinta, l’azione prosegue e su cross dalla destra di testa Giovanni Di Lorenzo segna lo 0-1. Ci vogliono tre minuti per valutare tutte le posizioni, ma alla fine il gol è regolare. Il Lecce riemerge meglio dagli spogliatoi e al 52′ pareggia, con punizione per la sponda di Federico Di Francesco per la traversa di Assan Ceesay e il tap-in vincente di Federico Di Francesco. L’attaccante riesce a girarsi in mischia e in mezzo a tante gambe battere col destro interrompendo la serie negativa dei salentini senza gol. Non basta, perché al 64′ su cross innocuo di Mario Rui sbaglia Antonino Gallo con un retropassaggio all’indietro, che sfugge alle mani di Wladimiro Falcone ed entra in rete. Autogol grottesco, ma quanto serve al Napoli per vincere.

Video con gli highlights di Lecce-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.