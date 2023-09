VIDEO – Lecce-Napoli 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Napoli, anticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



DILAGANTE NELLA RIPRESA – Lecce-Napoli 0-4 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Secondo poker consecutivo per il Napoli, che prova a cancellare un avvio difficile. Dopo un quarto d’ora punizione di Piotr Zielinski e spizza il pallone quanto basta Leo Ostigard per sbloccarla. Prima del riposo bel movimento di Giovanni Simeone, destro fuori di un soffio dal limite. Dopo l’intervallo Rudi Garcia manda in campo Victor Osimhen, escluso in vista del Real Madrid, e al 51′ raddoppia di testa su cross di Khvicha Kvaratskhelia, andato via benissimo sulla sinistra. A due minuti e mezzo dalla fine c’è gloria anche per Gianluca Gaetano, con un destro potente dai sedici metri che vale lo 0-3. Poi nel recupero lo stesso Gaetano si procura in maniera caparbia un rigore, per fallo di Ylber Ramadani. Cambia ancora il rigorista nel Napoli, quarto su quattro, va Matteo Politano e chiude al 95′ il poker. Lecce alla seconda sconfitta consecutiva.

Video con gli highlights di Lecce-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.