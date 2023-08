VIDEO – Lecce-Lazio 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Lazio, match della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



DUE MINUTI PER IL RIBALTONE – Lecce-Lazio 2-1 nella prima giornata di Serie A. Il Lecce esce alla distanza e si prende i tre punti quando la Lazio pensava di avercela fatta. Al Via del Mare il punteggio si sblocca al 26’, con bell’assist di Luis Alberto nello spazio centrale per Ciro Immobile che in caduta mette dentro. Poco prima dell’intervallo occasione per Manuel Lazzari, ma è bravo Wladimiro Falcone a opporsi. La palla buona per lo 0-2 ce l’ha Felipe Anderson, che al 54’ solo davanti al portiere manda a lato. Un gol divorato e Maurizio Sarri non la prende bene, visto che lo cambia un minuto dopo. Il Lecce riemerge e ha una buona fase centrale di ripresa, pur senza trovare l’acuto vincente. La Lazio riemerge all’82’, con tiro a botta sicura di Immobile che Falcone devia sulla traversa con un prodigio. Intervento provvidenziale quello del portiere del Lecce, perché all’85’ pareggia Pontus Almqvist girandosi bene in area col sinistro. Lo svedese aveva già segnato in Coppa Italia la settimana scorsa. Passano due minuti e su un pallone vagante nei sedici metri si avventa Federico Di Francesco, scaricando in rete il tiro che fa esplodere il Via del Mare.

Video con gli highlights di Lecce-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.