VIDEO – Lecce-Inter 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Inter, posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



DEVASTANTI – Lecce-Inter 0-4 nel posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A. L’Inter cambia formazione ma non cambia il risultato: è un poker come nello scorso turno contro la Salernitana. Altra prova di forza spettacolare della capolista, che ci mette un quarto d’ora a sbarazzarsi del Lecce. Ossia quanto basta a Kristjan Asllani per lanciare Lautaro Martinez, bravo a prendere il tempo ad Ahmed Touba e battere solo davanti a Wladimiro Falcone. È il suo centesimo gol in Serie A, numeri da top mondiale. I salentini sfiorano il pari in avvio di ripresa, con un colpo di testa alto di Alexis Blin. Segnale che l’Inter raccoglie, raddoppiando al 54′: Lautaro Martinez pesca Alexis Sanchez a destra, dal fondo cross e Davide Frattesi nell’area piccola fa 0-2. Quest’ultimo tempo due minuti e dopo il gol mette a referto pure un assist, per la doppietta facile di Lautaro Martinez. Al 67′ chiude il poker Stefan de Vrij, di testa su calcio d’angolo dalla destra. Confermato il +9 sulla Juventus seconda, decima vittoria su altrettante partite nel 2024.

LECCE-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lecce-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.