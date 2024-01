VIDEO – Lecce-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Cagliari, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



PUNTO PER DUE – Lecce-Cagliari 1-1 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Un pareggio in uno scontro salvezza che sposta fino a un certo punto. Comincia meglio il Cagliari, subito con un’occasione per Alberto Dossena che gira a lato. Ma al quarto d’ora un gran tiro da lontano di Rémi Oudin sbatte sul palo. Il Lecce passa in vantaggio al 31′, su corner da destra stacca alto Valentin Gendrey a sovrastare Tommaso Augello e di testa fa 1-0. Poco dopo incredibile il gol divorato da Nikola Krstovic, che da due passi non riesce a prendere la porta e manda il pallone addirittura indietro. Il Cagliari resta in partita e pareggia al 68′, su punizione di Nicolas Viola devia a centro area Gaetano Oristanio e Wladimiro Falcone respinge quando il pallone è già entrato. Secondo gol in stagione per il prestito Inter. Ha poi una grande chance Matteo Prati al 71′, sul suo bel destro risponde presente Falcone.

Video con gli highlights di Lecce-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.