VIDEO – Lecce-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Cagliari, anticipo della terza giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



IL RILANCIO – Lecce-Cagliari 1-0 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Non aveva mai segnato né fatto punti il Lecce nelle prime due partite: gliene basta uno per interrompere entrambe le serie negative. Dopo sette minuti erroraccio di Yerry Mina con un folle retropassaggio, Nikola Krstovic salta Simone Scuffet ma a porta vuota si oppone Sebastiano Luperto. Al quarto d’ora a sbagliare è Federico Baschirotto, parte Zito Luvumbo e di sinistro prende la traversa. Un corner regalato da Alessandro Deiola con un evitabile colpo di tacco porta al gol del Lecce: schema e cross per la sponda di Kialonda Gaspar a centro area dove Krstovic anticipa l’ex Roberto Piccoli e si fa perdonare. Al 45′ entrataccia di Patrick Dorgu su Matteo Prati col piede a martello, l’arbitro dà giallo e poi rosso al VAR. In superiorità numerica per un tempo il Cagliari non ne approfitta, complice anche Wladimiro Falcone super su Paulo Azzi e Luvumbo. La palla buona capita al subentrato Nicolas Viola all’89’, ma anche lui prende la traversa.

LECCE-CAGLIARI 1-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lecce-Cagliari dal canale ufficiale YouTube di DAZN Italia.