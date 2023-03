VIDEO – Lazio-Roma 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Roma, posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



PIAZZA D’ONORE – Lazio-Roma 1-0 nel posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A. La Lazio si impone nel derby e sfrutta le sconfitte di Inter e Milan per issarsi al secondo posto. La Roma trova ancora in Roger Ibanez il protagonista in negativo della stracittadina: al 32′ perde palla nella metà campo avversaria e commette fallo su Sergej Milinkovic-Savic che stava partendo in contropiede. Il giallo è d’obbligo, è il secondo e arriva l’espulsione. Il difensore aveva già sbagliato in occasione del gol partita del derby d’andata, pure lì vinto dalla Lazio. A inizio ripresa Luis Alberto impegna Rui Patricio con un bel tiro da fuori alzato sopra la traversa. Il portiere della Roma non può nulla al 64′, quando con una grande azione Felipe Anderson libera a sinistra Mattia Zaccagni che supera Nicola Zalewski e piazza col destro l’1-0 nel palo lontano. Tre minuti dopo carambola su punizione e autogol, ma Chris Smalling è in fuorigioco sul colpo di testa di Gianluca Mancini: il VAR annulla. La Roma non punge, la Lazio tiene il vantaggio e lo porta a casa. Dopo il triplice fischio espulsi Adam Marusic e Bryan Cristante.

Video con gli highlights di Lazio-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.