VIDEO – Lazio-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Juventus, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SEMPRE PIÙ SECONDI – Lazio-Juventus 2-1 nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Roma si dimostra ancora indigesta per la Juventus, che già aveva perso all’Olimpico coi giallorossi. Ancora una vittoria per la Lazio, risultato che mette la formazione di Maurizio Sarri molto più vicina alla Champions League. Di gran lunga meglio i biancocelesti in avvio, con Wojciech Szczesny che si oppone a un bel tiro di Ciro Immobile. Non può far nulla al 38’, quando su lancio in area Sergej Milinkovic-Savic sfiora Alex Sandro che si butta in maniera ridicola permettendo al serbo di controllare e battere a rete di sinistro. Grosse proteste della Juventus verso l’arbitro, ma il gol è valido. Al 42’ corner, testa di Gleison Bremer e miracolo di Ivan Provedel, che le prova tutte ma non riesce a evitare l’1-1 di Adrien Rabiot. Splendida la combinazione che al 55’ riporta avanti la Lazio: cross di Felipe Anderson, colpo di tacco di Luis Alberto e Mattia Zaccagni apre il piatto destro per superare Szczesny. Poco dopo lo stesso Zaccagni farebbe doppietta, su plendido assist di Milinkovic-Savic, ma è in fuorigioco ed è tutto inutile. Nel finale la Juventus riemerge, con un’occasione per Rabiot e una per Nicolò Fagioli.

Video con gli highlights di Lazio-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.