VIDEO – Lazio-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Empoli, match delle 15:00 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso sul risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Olimpico di Roma.

GOL VITTORIA – La Lazio ha superato l’Empoli 2-1 all’Olimpico in un match valido per la settima giornata di Serie A. L’incontro si è dimostrato molto combattuto, con l’Empoli capace di passare in vantaggio grazie a Sebastiano Esposito nei primi minuti, sfruttando un’incomprensione tra Romagnoli e il portiere Provedel. Tuttavia, la reazione della Lazio non si è fatta attendere, con Mattia Zaccagni che ha pareggiato poco prima dell’intervallo con una splendida conclusione di testa. Nel secondo tempo, è stato poi Pedro a trovare la rete del vantaggio decisivo per i biancocelesti. La vittoria consente alla Lazio di salire al terzo posto in classifica, conquistando così il terzo successo in una settimana dopo le vittorie contro Torino e Nizza. L’Empoli, nonostante la buona prestazione, non è riuscito a fermare la spinta offensiva della squadra di Marco Baroni.

LAZIO-EMPOLI 2-1 – GLI HIGHLIGHTS

Video di Lazio-Empoli ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.