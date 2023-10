VIDEO – Juventus-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Torino, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL SOLITO DERBY – Juventus-Torino 2-0 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Con il minimo sforzo la Juventus fa suo l’ennesimo derby e si avvicina all’Inter. Primo tempo brutto, nel quale si segnala più o meno solo una discesa di Raoul Bellanova con sinistro in caduta sul fondo. Passa un minuto dall’inizio del secondo tempo e su corner sbaglia l’uscita Vanja Milinkovic-Savic, un rimpallo su Adrien Tameze porta alla rovesciata di Moise Kean salvata sulla linea da Ricardo Rodriguez e poi Federico Gatti mette in rete. L’assistente segnala fuorigioco, ma non esiste perché la palla arriva da un difensore del Torino: è 1-0. Al 62′ altro corner dalla destra, buca di nuovo Milinkovic-Savic e Arkadiusz Milik di testa raddoppia. Passano cinque minuti, di nuovo calcio d’angolo da destra e di nuovo disastro di Milinkovic-Savic, ma stavolta Gatti non fa doppietta. Prestazione imbarazzante del Torino, che non vince un derby in casa della Juventus addirittura dal 1995.

Video con gli highlights di Juventus-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.