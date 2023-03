VIDEO – Juventus-Sampdoria 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Sampdoria, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



CON FATICA E AIUTINO – Juventus-Sampdoria 4-2 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Per la Juventus prima sembra tutto facile, poi si fa riprendere ma alla fine vince contro l’ultima in classifica anche se con un gol molto contestato. Dopo due occasioni per Manolo Gabbiadini in avvio (sprecate) all’11’ angolo di Filip Kostic e colpo di testa vincente di Gleison Bremer. Sempre su incornata arriva il raddoppio bianconero, punizione da destra e la prende sul secondo palo Adrien Rabiot (26′). La Sampdoria ha un sussulto al 31′, con tiro-cross di Mehdi Léris deviato e Tommaso Augello che irrompe per segnare col destro. Passa un minuto, discesa di Alessandro Zanoli e sul suo cross Filip Djuricic mette in rete: clamoroso 2-2. La Juventus ritorna avanti al 64′, con assist di Nicolò Fagioli per Rabiot che controlla e segna col sinistro. Il controllo appare col braccio, il VAR misteriosamente non richiama al monitor l’arbitro Alessandro Prontera. Il direttore di gara tre minuti dopo non ha esitazioni nel dare un rigore ai padroni di casa, per uno sgambetto di Augello su Juan Guillermo Cuadrado. Dal dischetto va Dusan Vlahovic, ma colpisce il palo. Nuovo legno per la Juventus all’82’, con una conclusione di Cuadrado deviata dal portiere della Sampdoria Martin Turk. Quest’ultimo manda sulla traversa anche un colpo di testa di Vlahovic (serata stregata per lui) al 94′, ma ci pensa Matias Soulé a segnare sulla ribattuta. Per il giovane argentino è il primo gol in Serie A e la partita si chiude così.

Video con gli highlights di Juventus-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.