VIDEO – Juventus-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Napoli, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



A CINQUE PUNTI DAL TITOLO – Juventus-Napoli 0-1 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Il Napoli batte la Juventus in un finale rovente, sbancando Torino. A metà primo tempo conclusione di Juan Guillermo Cuadrado, non benissimo Alex Meret che però si salva. Poco dopo brutto episodio, con un colpo di Federico Gatti a Khvicha Kvaratskhelia (quasi un pugno) che né il VAR né l’arbitro giudicano – come sarebbe dovuto essere – da condotta violenta e quindi espulsione. In chiusura di primo tempo il Napoli si divora un’occasione enorme, con Hirving Lozano che anziché servire Kvaratskhelia tira facendosi murare. A venti minuti dalla fine Victor Osimhen si gira bene in area e colpisce il palo, poi ha altre due occasioni ma senza riuscire a concretizzare. Nella prima para Wojciech Szczesny, nella seconda invece manda alto di poco. L’episodio contestato è all’83’, quando un contropiede trova Angel Di Maria in posizione regolare che davanti a Meret fa 1-0. Grosse proteste del Napoli, con l’arbitro Michael Fabbri che va al VAR e annulla il gol per un fallo a inizio azione di Arkadiusz Milik su Stanislav Lobotka. Appena iniziato il recupero segna anche Dusan Vlahovic (entrato all’89’) ma Federico Chiesa crossa quando la palla è già uscita. Al 93’ Cuadrado tenta il solito becero tuffo in area per guadagnarsi un rigore che non esiste, ma l’arbitro fa proseguire. E sul proseguimento dell’azione Eljif Elmas crossa per il gran sinistro di Giacomo Raspadori: 0-1, Stadium ammutolito. Per il Napoli altri cinque punti e il titolo sarà aritmetico.

Video con gli highlights di Juventus-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.