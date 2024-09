VIDEO – Juventus-Napoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Juventus-Napoli è finita con il risultato di 0-0. Deludente partita all’Allianz Stadium, dove domina l’equilibrio e la noia durante il corso della gara.

MOMENTI SALIENTI – La Juventus e il Napoli non vanno oltre lo 0-0 all’Allianz Stadium. Partita noiosa, povera di occasioni e di momenti salienti. La squadra di Thiago Motta si ferma per la terza volta consecutiva sul risultato di parità e con il medesimo esito. 0 gol segnati, ma anche 0 gol subiti soprattutto grazie ad un super Michele Di Gregorio. Oggi l’ex Inter e Monza è risultato decisivo nell’occasione più nitida del match con una parata di istinto puro sul colpo di testa fortuito di Bremer verso la propria porta. Mancano sussulti in un pomeriggio in cui è prevalso solamente l’equilibrio tra le due squadre. Due notizie sono importanti: la sostituzione di Alex Meret per infortunio al minuto 36 per Elia Caprile ed infine il cambio Dusan Vlahovic-Timothy Weah a fine primo tempo. Nemmeno dieci palloni toccati dall’attaccante serbo, che raccoglie critiche in modo continuativo dopo le prestazioni deludenti.

Video con gli highlights di Juventus-Napoli. dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A. L’Inter, in caso di vittoria con il Milan nel derby delle ore 20.45, potrebbe già sorpassare entrambe le squadre.