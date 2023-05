VIDEO – Juventus-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Milan, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



UN’ALTRA SCONFITTA – Juventus-Milan 0-1 nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Terza sconfitta in dieci giorni per la Juventus, sempre più lontana anche da quinto e sesto posto. Una bella azione di Moise Kean porta al cross da destra per Angel Di Maria, che spreca calciando alto. Nella ripresa l’argentino sarà sostituito, prendendosi una forte contestazione dal suo pubblico. Il Milan fa sua la partita al 40’, con cross di Davide Calabria e gran torsione di testa di Olivier Giroud. A venti minuti dal termine proprio Giroud in contropiede serve Alexis Saelemaekers, ma sul suo tiro è provvidenziale Wojciech Szczesny a evitare lo 0-2. Prova a fare tutto da solo Rafael Leao al 78’, lanciato in campo aperto, punta Federico Gatti e quando lo salta tira alto di poco. Nel secondo dei quattro minuti di recupero angolo da sinistra, tocca Danilo da Silva e in maniera quasi involontaria salva Pierre Kalulu. Con questo successo il Milan è aritmeticamente qualificato alla Champions League della prossima stagione.

Video con gli highlights di Juventus-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.