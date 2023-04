VIDEO – Juventus-Inter, quando Balotelli fu devastante in Coppa Italia

Meno di quattro ore a Juventus-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Come ricordato ieri nei precedenti (vedi articolo) l’ultima vittoria nerazzurra a Torino nel torneo risale al 2008, con un all’epoca ancora minorenne Balotelli protagonista.

IL TRIONFO – Stasera sarà di nuovo derby d’Italia, con Juventus-Inter valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si torna in campo nella manifestazione a quasi undici mesi dalla finale della scorsa stagione a Roma, vinta 2-4 ai tempi supplementari (vedi highlights). A Torino, però, una vittoria non arriva dal 30 gennaio 2008. Erano i quarti di finale, match di ritorno dopo il 2-2 dell’andata (con rimonta da 2-0 dei bianconeri). E si giocava al Comunale, l’Allianz Stadium ancora non esisteva. Esplode Mario Balotelli, che aveva debuttato un mese e mezzo fa da professionista e in Coppa Italia aveva già fatto doppietta alla Reggina nel turno precedente. Segna una volta per tempo, il secondo splendido per il definitivo 2-3. In mezzo il ribaltone della Juventus firmato da Alessandro Del Piero e Vincenzo Iaquinta, prima del pareggio su rigore di Julio Ricardo Cruz. Quel successo firmato Balotelli valse la qualificazione alle semifinali, dove a essere eliminata fu la Lazio.

Questo il video con gli highlights dell’ultima vittoria dell’Inter in Coppa Italia in casa della Juventus, dall’account ufficiale YouTube della società.