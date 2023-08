VIDEO – Juventus-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Bologna, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SCIPPO CLAMOROSO – Juventus-Bologna 1-1 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Un ottimo Bologna esce da Torino con un punto e tante recriminazioni, per un arbitraggio inaccettabile. Gran partita di Joshua Zirkzee, che manda in tilt la difesa della Juventus e al 24′ smarca Lewis Ferguson per la conclusione del vantaggio. Lo scozzese, poco dopo, va a un passo dal raddoppio con un sinistro di un soffio a lato. A inizio ripresa pareggerebbe Dusan Vlahovic in girata, ma un fuorigioco attivo di Adrien Rabiot porta ad annullare al VAR. Ci prova Timothy Weah, gran parata di Lukasz Skorupski e ribattuta sull’esterno della rete. Al 71′ sinistro a incrociare di Zirkzee, Mattia Perin gli nega lo 0-2 e Samuel Iling-Junior butta giù Dan Ndoye. Rigore clamoroso, anche con espulsione perché l’attaccante del Bologna avrebbe segnato, ma incredibilmente non per l’arbitro e il VAR. Assurdo. E proprio Iling-Junior all’80’ serve a Vlahovic il cross che il serbo trasforma di testa nel pareggio.

Video con gli highlights di Juventus-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.