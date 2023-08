VIDEO – Inter-Monza 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Monza, anticipo della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA VITTORIA CHE SERVIVA – Inter-Monza 2-0 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. L’Inter comincia al meglio il suo campionato, con un successo convincente. Grande azione all’8′ per il vantaggio: Stefan de Vrij recupera palla, Nicolò Barella smarca Denzel Dumfries a destra che crossa per la deviazione di Lautaro Martinez. Monza tramortito dal nuovo capitano nerazzurro e che non riesce mai realmente a organizzare azioni d’attacco. Alla mezz’ora va vicino al raddoppio Federico Dimarco, con un gran sinistro solo con effetto a uscire. A inizio ripresa provvidenziale Hakan Calhanoglu, murando un tiro a botta sicura di Georgios Kyriakopoulos. Poco dopo ancora Dimarco a un passo dal 2-0, su splendido tiro da fuori a un passo dall’incrocio. Per vedere il gol della tranquillità dell’Inter bisogna aspettare il 76′, col rientrante subentrato Marko Arnautovic che trova sul secondo palo con un tiro-cross Lautaro Martinez per il tap-in della doppietta. E stavolta il Monza non è una partita indigesta come l’anno scorso.

Video con gli highlights di Inter-Monza dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.