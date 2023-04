VIDEO – Inter-Monza 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Monza, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DI UNO SQUALLORE UNICO – Inter-Monza 0-1 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. L’Inter di campionato è uno schifo con rari precedenti. La squadra di Simone Inzaghi non solo manca la possibilità di scavalcare il Milan e tornare al quarto posto, ma addirittura perde un punto sui rossoneri col Monza che sbanca il Meazza. Inizio che sembra anche abbastanza promettente, con un’occasione per Romelu Lukaku di testa a lato (5′), ma è un fuoco di paglia. E l’impresentabile Joaquin Correa impegna solo al 24′ Michele Di Gregorio con un sinistro respinto. Nella ripresa la partita mantiene il solito tema di tutte quelle dell’Inter: tanto possesso, tanti tiri, qualche errore di troppo, zero idee. Nemmeno gli errori avversari sono sfruttati, come al 58′ quando Lukaku riceve al limite su uscita dal basso sbagliata e manda alto di poco. Così il Monza, che non aveva fatto nulla per tutta la gara, al 78′ segna con un colpo di testa dell’ex Luca Caldirola su angolo. Lautaro Martinez subito dopo è stoppato da Di Gregorio (altro ex), mentre Edin Dzeko al 95′ manda a lato da due passi peraltro prendendola di mano. Allucinante.

Video con gli highlights di Inter-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.