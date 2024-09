VIDEO – Inter-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Milan, posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Siro.

STRISCIA INTERROTTA – Inter-Milan 1-2 nella partita della quinta giornata di Serie A. Protagonista dell’avvio è Christian Pulisic, autore di un’azione personale eccezionale. Dopo 10′, lo statunitense brucia tre difensori dell’Inter con una progressione, arrivando a tu per tu con Sommer. Con un tocco rapido e preciso, supera il portiere nerazzurro con la punta del piede. L’Inter non subisce il colpo, tanto da riversarsi in avanti alla ricerca del pari. Al 27′ trova la via del gol con Lautaro Martinez che gestisce bene una palla al limite dell’area e con una giocata fantastica trova l’apertura a sinistra per Federico Dimarco. L’esterno, in posizione regolare, dopo un buon controllo col mancino calcia battendo Maignan. La ripresa ha un copione diverso. Sommer è l’eroe silenzioso dei nerazzurri, con tre parate decisive che tengono a galla l’Inter, evitando il tracollo su tentativi pericolosi di Pulisic e Morata. Nel finale, all’88’ il Milan passa in vantaggio. Gabbia consegna la vittoria ai cugini con un colpo di testa. Dopo sei derby persi, i cugini riescono a trovare la vittoria. L’Inter si ferma a sei derby di fila e in classifica resta a quota otto punti.

INTER-MILAN 1-2 − GLI HIGHLIGHTS

Video di Inter-Milan ripreso dal canale YouTube della Serie A.