VIDEO – Inter-Milan Femminile 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Milan Femminile, partita della terza giornata di Serie A Femminile 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Arena Civica Gianni Brera a Milano.

PARI SFORTUNATO – Inter-Milan Femminile 1-1 nella partita della terza giornata di Serie A Femminile. La Magull si è rende pericolosa ad appena tre minuti dall’inizio del match: la Giuliani ha parato la conclusione. L’estremo difensore si è ripetuto poco dopo, precisamente al 9′, sulla botta di Cambiaghi su assist di Detruyer. Al 10′ arriva anche il palo dell’Inter Women: sempre Magull, la più pericolosa di questo primo tempo, tira la punizione guadagnata da Csiszar e non riesce ad essere precisa fino in fondo. Le nerazzurre mantengono il dominio per tutta la prima frazione di gioco, ma sono poco fortunate in fase di finalizzazione. Nella seconda frazione l’Inter Women colpisce un altro palo, stavolta con Polli entrata al 46′. Poco dopo è la Serturini a sbagliare a tu per tu con Giuliani, anche se fermata dall’arbitro per fuorigioco. I cambi offensivi di mister Gianpiero Piovani portano alla fine i suoi frutti: al 77′ lo scambio tra Bujeja, Polli e Wullaert porta l’ultima a segnare il gol del vantaggio con un destro molto potente. La beffa arriva all’87’ quando Laurent stacca più in alto di tutte e trova la rete del pari su calcio d’angolo. Finisce così Inter-Milan Women.

INTER-MILAN FEMMINILE 1-1 − GLI HIGHLIGHTS

Video di Inter-Milan Femminile ripreso dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro.