VIDEO – Inter-Lecce 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lecce, anticipo della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA RIPARTENZA GIUSTA – Inter-Lecce 2-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. L’Inter non stecca anche l’esordio casalingo. Davanti agli oltre 70.000 in festa del Meazza, i campioni in carica liquidano facilmente il Lecce e conquistano la prima vittoria stagionale. Ci vogliono cinque minuti per vedere il risultato già sbloccato, con traversone di Federico Dimarco per la deviazione di testa di Mehdi Taremi e la successiva correzione in rete di Matteo Darmian. Primo tempo a senso unico, anche se manca forse quella spinta in più per trovare il raddoppio. Sfiorato a inizio ripresa, con mischia in area e serie di conclusioni murate dalla difesa ospite. Al 68′ il rigore del 2-0, per un ingenuo fallo di Kialonda Gaspar che placca letteralmente Marcus Thuram. Dal dischetto si presenta il solito infallibile Hakan Calhanoglu, pallone da una parte e Wladimiro Falcone dall’altra. Nel finale sfiora il tris Marko Arnautovic appena entrato di testa su punizione: conclude alto.

INTER-LECCE 2-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Lecce dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.