VIDEO – Inter-Lazio 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lazio, anticipo mattutino della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA GRANDE RIMONTA – Inter-Lazio 3-1 nell’anticipo mattutino della trentaduesima giornata di Serie A. L’Inter ribalta il risultato nell’ultimo quarto d’ora e torna quarta in classifica. Primo tempo dominato contro la Lazio, con anche un gol annullato a Henrikh Mkhitaryan al VAR per un precedente fuorigioco di Joaquin Correa che fa assist. Nonostante ciò all’intervallo sono avanti i biancocelesti: alla mezz’ora perde palla l’ex Francesco Acerbi, Felipe Anderson scambia con Luis Alberto e segna senza difficoltà sfruttando il solito errore in uscita a difesa scoperta. Anche a inizio ripresa l’Inter colleziona tantissime occasioni da gol, ma la partita sembra stregata. Fino al 78′, quando su recupero alto di Robin Gosens protegge palla Romelu Lukaku e manda nello spazio Lautaro Martinez, per il pari in scivolata. È la svolta: passano cinque minuti, Lukaku fa ancora l’uomo assist e con un magnifico cross manda Gosens a segnare con un sinistro al volo. Il tedesco ricadendo si procura una lussazione alla spalla, ma è lo stesso l’eroe di giornata. Al 90′ altro “errore dell’ex”, Matias Vecino in retropassaggio: lancia Lautaro Martinez, Ivan Provedel para il primo tiro ma il Toro segna sulla ribattuta. Gol fondamentale perché in caso di arrivo a pari punti conterebbe la differenza reti e non più lo scontro diretto (pari).

Video con gli highlights di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.