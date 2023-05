VIDEO – Inter celebrata dalla UEFA: «Fatta la storia!»

Non si placa l’euforia in casa Inter per la vittoria contro il Milan nel doppio confronto europeo, che porterà i nerazzurri a giocarsi la finale di UEFA Champions League per la seconda volta in tredici anni. Anche la pagina ufficiale della competizione ha voluto celebrare il momento che ha suggellato la qualificazione.

STORIA – “Fatta la storia“, si apre così il messaggio di accompagnamento alla clip video pubblicata dalla pagina ufficiale della UEFA Champions League. Un post, quello su Twitter, che celebra la vittoria dell’Inter nel derby di ritorno contro il Milan. Rigodiamoci dunque, tutti insieme, il bel gol di Lautaro Martinez che ha di fatto messo in ghiaccio la qualificazione dei nerazzurri per la finale di Istanbul, contro il Manchester City.

History made ✅ 🔒 The goal that secured Inter's spot in the #UCLfinal pic.twitter.com/PyspoM7XZC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 19, 2023

Questo il post della UEFA.