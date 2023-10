VIDEO – Inter-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Bologna, gara dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Siro di Milano.



BEFFA − Inter-Bologna 2-2, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi parte fortissima contro il Bologna a San Siro trovando subito il gol dopo appena undici minuti. Corner dalla sinistra di Calhanoglu e precisa incornata sul primo palo di Acerbi, che trova il suo primo gol in questa stagione. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone sul cerchio della metà campo, che dopo un minuto Lautaro Martinez trova la decima prodezza della sua stagione. Pallone rubato sulla trequarti da Calhanoglu e missile terra-aria del capitano a battere Skorupski. Il Toro raggiunge Meazza e Angelillo, gli unici tre giocatori nella storia dell’Inter ad andare a doppia cifra dopo otto giornate di Serie A. Ma lo stesso capitano fa e disfa dopo pochi minuti. Al 19′ il Toro atterra Ferguson da calcio d’angolo causando un calcio di rigore. Guida lo assegna dopo revisione al Var. Dal dischetto, non sbaglia Orsolini nonostante la debole smanacciata di Sommer. Primo tempo che si chiude con due occasioni create da Dimarco, ma bravo in entrambi casi Skorupski a dire di no. Nella ripresa, l’Inter sbaglia approccio e dopo sette minuti becca il gol del 2-2. Ferguon lancia Zirkzee che inganna la difesa nerazzurra, battendo poi Sommer. Da qui in avanti parte l’invano arrembaggio nerazzurro: prima il fuorigioco annulla un gol a Sanchez e poi ci prova Lautaro Martinez su angolo al 73′ e Carlos Augusto all’84’. L’Inter sale a quota 19 punti in classifica.

Video con gli highlights di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube del club.