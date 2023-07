VIDEO – Inter-Al Nassr 1-1, gol e highlights della partita amichevole

Inter-Al Nassr è finita 1-1, terza amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2023-2024 contando anche gli allenamenti congiunti: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Yanmar Stadium Nagai Osaka in Giappone.



SOLO UN PAREGGIO – Inter-Al Nassr 1-1 nella terza amichevole precampionato. Non riesce l’Inter ad avere la meglio dell’Al-Nassr, formazione molto modesta nonostante gli acquisti multimilionari. Nell’amichevole di Osaka, contro il fresco ex Marcelo Brozovic, il punteggio è 1-1. Segna Abdulrahman Ghareeb a metà primo tempo, sull’unica vera occasione degli avversari: al 23′ Talisca lo pesca con un lancio e lui si infila in mezzo a Nicolò Barella e Yann Bisseck. Pareggia Davide Frattesi con il marchio di fabbrica della casa, il colpo di testa al 44′ su cross di Denzel Dumfries. E la curiosità è che salta sovrastando proprio Brozovic, quello di cui ha preso il posto numericamente in rosa. Prima e dopo tantissime occasioni mancate, le principali di Joaquin Correa (sullo 0-1, calcia addosso al portiere) e Lautaro Martinez (nella ripresa, alto da centro area su cross di Juan Guillermo Cuadrado). Prossimo impegno martedì sempre alle 12.20, a Tokyo contro il PSG dell’altro ex Milan Skriniar per chiudere la tournée in Giappone.

Di seguito il video con la sintesi di Inter-Al Nassr dal canale ufficiale YouTube della società.