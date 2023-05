VIDEO – Inter, 12 anni fa 3-1 al Palermo e settima Coppa Italia!

Il 29 maggio 2011 l’Inter vinceva la settima Coppa Italia della sua storia, superando 3-1 il Palermo in finale. Mattatore assoluto fu Samuel Eto’o, autore di una doppietta. Riviviamo quella vittoria nel giorno del dodicesimo anniversario.

AMARA CONSOLAZIONE – Dodici anni fa, al termine di una stagione altalenante, l’Inter Campione del Mondo in carica si consolò alzando al cielo la Coppa Italia. Bissando così il successo dell’anno precedente, che diede il via al Triplete chiuso il 22 maggio 2010 a Madrid. Il 29 maggio 2011 l’altra finalista era il Palermo allenato da Delio Rossi, con un giovanissimo Matteo Darmian (oggi colonna nerazzurra) in panchina. Per i rosanero non ci fu tuttavia storia. Samuel Eto’o chiuse una stagione da 37 gol complessivi, firmando una doppietta anche in quella finale. Il 9 camerunense aprì i conti al 26′ con un diagonale destro in area. E raddoppiò al 76′ “speculando”: diagonale sempre, ma di sinistro. Entrambe le volte su assistenza di Wesley Sneijder. Chiuse poi i conti Diego Milito al 92′, con un facile appoggio che rese vano il momentaneo 2-1 siglato da Ezequiel Munoz sugli sviluppi di un corner. Riviviamo la vittoria della settima Coppa Italia della storia nerazzurra, che precede le due consecutive firmate Simone Inzaghi, in questo video:

Video highlights di Inter-Palermo (3-1), finale di Coppa Italia 2010/11, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro