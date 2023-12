VIDEO – Inter, i 10 gol più belli del 2023 (parte 2)

L’Inter ha segnato 104 reti nell’anno solare 2023. Abbiamo selezionato i 10 gol più belli segnati da Lautaro Martinez e compagni. Qui vedremo gli ultimi cinque (dopo la prima selezione).

Milan-Inter 0-3: Lautaro Martinez (0-3)

FIRMA DEL CAPITANO – Il primo gol di questa ultima selezione non può che portare la firma dell’attuale capitano nerazzurro. Ed è il sigillo di qualità sulla vittoria della Supercoppa Italiana, in tutti i sensi. Al 77′ di Milan-Inter, allo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, Lautaro Martinez fugge via a Tomori e infila il pallone sotto l’incrocio dei pali con un meraviglioso tocco di mezzo esterno. Una prodezza che si può ammirare al minuto 2:24:

Video highlights di Milan-Inter (0-3) del 18 gennaio 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Verona-Inter 0-6: Hakan Calhanoglu (0-2)

PRODEZZA BALISTICA – Uno dei gol più belli del 2023 nerazzurro non può che portare la firma di Hakan Calhanoglu. Che in casa del Verona firma il raddoppio immediato prima della valanga dell’Inter (che vincerà 6-0). E lo fa con un destro strepitoso dai 30 metri, calciato da fermo, che corre a infilarsi sotto l’incrocio. Un capolavoro di tecnica e balistica che si può rivedere al minuto 1:01 qui:

Video highlights di Verona-Inter (0-6) del 3 maggio 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Inter-Milan 5-1: Marcus Thuram (2-0)

COME UN FULMINE – Da questa selezione non può rimanere fuori anche un altro capolavoro di tecnica come quello di Marcus Thuram. Più precisamente quello che vale il momentaneo 2-0 nel 5-1 inflitto dall’Inter al Milan nell’ultimo derby dell’anno. Una rete tanto bella nell’esecuzione quanto nella costruzione. Con Lautaro Martinez che si gira improvvisamente nella propria metà campo per lanciare Denzel Dumfries in contropiede. L’olandese serve subito Thuram in arrivo dall’altra parte, ma la palla è più lunga del previsto. Nessun problema per Tikus, che ha tutto il tempo di lavorare il pallone e sistemarlo per disegnare un destro perfetto che va a insaccarsi sotto l’incrocio dei pali più lontano. Una prodezza da riammirare al minuto 1:05 di questo video:

Video highlights di Inter-Milan (5-1) del 16 settembre 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Empoli-Inter 0-1: Federico Dimarco (0-1)

SOLO GOL BELLI – Federico Dimarco non ha molti gol all’attivo, appena 11 in nerazzurro. Ma per fortuna sua e dei suoi tifosi sono quasi sempre reti bellissime. E due di queste arrivano nella stagione in corso. Perché, oltre al capolavoro sensazionale contro il Frosinone (già citato qui), c’è anche quello contro l’Empoli. Un sinistro al volo sugli sviluppi di un corner. Che, a differenza del bolide da 56 metri contro i ciociari, viene cercato da Dimarco, bravissimo a colpire il pallone nel punto giusto per dare un effetto tagliato su cui il portiere non può fare nulla. Rivediamolo qui al minuto 1:43:

Video highlights di Empoli-Inter (0-1) del 24 settembre 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Napoli-Inter 0-3: Nicolò Barella (0-2)

SLALOM GIGANTE – Chiudiamo la classifica dei 10 gol più belli del 2023 nerazzurro con Nicolò Barella. Che trova il primo gol della sua stagione nell’insidiosa trasferta di Napoli. E non poteva farlo meglio. Su un filtrante orizzontale di Lautaro Martinez da sinistra, Barella si lancia in area e tocca il pallone appena tre volte. Due per dribblare in velocità i difensori che gli si parano davanti, e il terzo per anticipare il portiere in uscita. Uno slalom degno del miglior Alberto Tomba, che mette in discesa definitivamente la partita per l’Inter. Si può rivedere il gol del numero 23 al minuto 2:07:

Video highlights di Napoli-Inter (0-3) del 3 dicembre 2023, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro